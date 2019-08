Ein 88-jähriger Österreicher fuhr am Sonntagnachmittag mit seinem Mopedauto in Ehrwald vom Kirchplatz kommend in Richtung Biberwier. Bei der Kreuzung mit einer Gemeindestraße übersah der Mann laut Polizei vorerst ein stehendes Fahrzeug, welches vorschriftsmäßig nach links abbiegen wollte. Als der 88-Jährige das Fahrzeug wahrnahm, wich er noch nach rechts aus - „und rammte in weiterer Folge ungebremst eine Betonstiege eines Wohnhauses“, wie die Polizei schildert. Dadurch kippte das Fahrzeug nach vorne und kam auf der Betontreppe am Dach liegend zum Stillstand.