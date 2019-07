Hochwasser-Alarm in der Stadt am Inn

Die aufgrund der Regenfälle angeschwollene Salzach – 156 Liter pro Quadratmeter in 24 Stunden – wurde auch für Oberösterreich zum Problem. Der Hydrographische Dienst des Landes veranlasste, dass die Stauräume der Innkraftwerke geöffnet wurden. Dennoch waren für den Abend in Schärding Spitzenwerte angesagt, die Innpromenade stand unter Wasser.