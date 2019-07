Für Otto Normalverbraucher ist das Arbeitsfeld des von Biochemiker Erich Gnaiger gegründeten Unternehmens „Oroboros Instruments“ nicht einfach zu verstehen. Aber was in der Firma mit 25 Mitarbeitern passiert, das kann jedem Menschen helfen. Das Innsbrucker Unternehmen hat ein Gerät entwickelt, mit dem Zellatmung und Verwertung von Sauerstoff in den so genannten Mitochondrien gemessen und erforscht werden kann. Mitochondrien sind winzige Gebilde in Zellen. Sie sind die Energiefabrik des Körpers. Zahlreiche Erkrankungen wie Krebs, Alzheimer, Diabetes oder Parkinson werden mit einer gestörten Zellatmung und geschädigte Mitochondrien in Verbindung gebracht. Die Innsbrucker Erfindung hilft bei der Entschlüsselung.