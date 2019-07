Bezahlen für verpflichtende Beratung

Was noch sauer aufstößt: Eine Kooperation zwischen Gewaltschutzzentren und Tätereinrichtungen sei nicht vorgesehen. Zudem sollen Täter für die verpflichtende Beratung Geld berappen, so der Gesetzesentwurf. Das Problem: „Das Geld stammt oft aus dem gemeinsamen Haushaltseinkommen. Wir fürchten, dass sich Betroffene nicht mehr trauen, die Polizei zu rufen“, so Sorgo.