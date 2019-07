Fünf Prozent mehr Bergungen

„Wir hatten mit 321 Bergungen heuer um fünf Prozent mehr, als im Vergleichszeitraum des Vorjahrs – und das war bereits ein Rekordjahr“, sagt Landeschef Christoph Preimesberger. Besonders gefordert sei derzeit die Ortsstelle Gmunden, wo binnen zwölf Tagen elf Bergungen nötig waren. Auch in den Klettersteigen am Mahdlgupf, an der Drachenwand und am Priel gab es teils aufwändige Rettungen. „Die Überschätzung der eigenen Kondition und des Kletterkönnens waren in den meisten Fällen Unfallursache“, so Preimesberger. Auch auf die Wetterlage wird zu wenig acht gegeben. Trotz allem war eine positive Entwicklung feststellbar: Die Zahl der Todesopfer (6) war heuer nur halb so hoch wie im Vergleichszeitraum 2018.