Nach dem verkorksten Wochenende in Hockenheim kommt für Renault die nächste schlechte Nachricht: Der Formel-1-Truck von Renault hatte am Montagvormittag einen schweren Unfall in Ungarn. Eine Person soll sich dabei verletzt haben. Der LKW fuhr Richtung Budapest, wo der nächste Formel-1-GP stattfinden wird. Bei Györ, etwa 121 Kilometer vor der ungarischen Hauptstadt, kam der Rennstall-Truck von der Fahrbahn ab, durchbrach die Absperrung, fuhr auf die Gegenfahrbahn (Richtung Wien) und stürzte in einen Wasserleitungsgraben.