AP-Tankstelle Brixlegg am Montag um 8.45 Uhr: Etwa 15 Lkw stehen an den Zapfsäulen Schlange, im gefühlten Minutentakt kommen weitere hinzu. Sicherheitsmann Hans weist die Fahrzeuge mit Kennzeichen aus Polen, Litauen, Rumänien, Bulgarien usw. ein: Man staunt, als er sagt: „Heute ist es eh recht ruhig.“ Nicht selten stauen sich die Lkw nämlich hinaus bis zum A12-Zubringer zwischen Brixlegg und Kramsach. Ein Kollege von Hans springt dann auf diese Straße und winkt die Transitfahrzeuge weiter. Die Folge: Sie fahren häufig bis zur nächsten Billigtankstelle in Radfeld und retour – insgesamt weitere rund 15 Kilometer abseits der Autobahn.