Der Unfall ereignete sich heute Früh in der Salzburger Altstadt: Der Salzburger kam mit seinem Auto – auf Grund eines medizinischen Notfalles – links von der Fahrbahn ab und prallte gegen einen Rettungswagen des Roten Kreuzes. Der 62-Jährige wurde sofort von der unverletzten Besatzung reanimiert und in Begleitung eines Notarztes in das Landeskrankenhaus Salzburg gebracht. Dort starb der 62-Jährige im Laufe des Vormittags.