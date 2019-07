Plötzlich kippte der Mann um

Völlig außer Atem kam der Pensionist, der nach Angaben seiner Frau schon vor Jahren einen Bypass bekommen hatte, beim Bus an und kaufte ein Ticket. Noch ehe er sich hinsetzen konnte, kippte er plötzlich um und prallte mit dem Kopf auf. „Für mich was das auch ein Schock“, erzählt Stingu. Doch der gebürtige Rumäne, der seit sieben Jahren in Österreich lebt, reagierte goldrichtig. Zuerst rief er die Rettung, dann begann er mit der Wiederbelebung. „Als ich vor zwei Jahren den Busführerschein machte, habe ich einen Erste-Hilfe-Kurs in Graz besucht.“