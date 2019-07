Seit Montag ist der Testspielkracher des Jahres zwischen dem FC Red Bull Salzburg und Real Madrid restlos ausverkauft. Naja, nicht ganz: Die „Krone“ hält noch exakt 45x2 Tickets für die Partie zwischen dem rot-weiß-roten Serienmeister und dem spanischen Champions League-Rekordsieger in der Hinterhand - das ist definitiv Ihre letzte Chance, das weiße Ballett am 7. August (19 Uhr) in der Red Bull Arena live „tanzen“ zu sehen.