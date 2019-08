Grande überzeugt vor allem in den sanften Momenten wie etwa bei „Dangerous Woman“ mit beeindruckender Stimm-Intensität. Optische Opulenz und vokale Brillanz halten sich in souveräner Art und Weise die Waage. Leichtfüßig changiert sie zwischen den Pop-Stilen und präsentiert sich in der knapp 100-minütigen Show mal im glitzernden Paillettenkleid, mal im futuristischen Outfit. Neben den Tänzern, Gitarrensoli und Reggae-Vibes bleibt immer genug Zeit für das Miteinander und Toleranz. Eine wichtige Geste, die sie von der inhaltlichen Leere mancher Mitbewerberin hervorhebt.