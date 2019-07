Ein 34-jähriger Deutscher ist am Sonntag bei einer Bergtour auf der Wildspitze in den Ötztaler Alpen gestürzt und hat sich dabei an Schulter, Kopf und Knöchel schwer verletzt. Er befand sich gerade beim Abstieg vom Südgipfel, als es zu dem Sturz kam. Wegen zu schlechtem Wetter konnte der Mann nicht mit dem Hubschrauber geborgen werden, die Bergrettung musste zu dem Verletzten aufsteigen. Erst fünf Stunden später gelangte die Bergrettung zur Unfallstelle, berichtete die Polizei am Montag. Der 34-Jährige wurde bis nach Rofen gebracht, wo er der Rettung Sölden übergeben wurde. Er wurde ins Krankenhaus Zams eingeliefert.