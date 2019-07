Vor einer Urlaubsreise werden Haustiere vermehrt ausgesetzt oder in Tierheime gebracht. „Auch die Tierretter von Gut Aiderbichl werden jetzt vermehrt um Hilfe gebeten“, hieß es am Montag in einer Aussendung der Tierschutzinstitution. Heuer seien bereits 277 Tiere aufgenommen worden, die im Gnadenhof in Henndorf (Flachgau) und an weiteren Aiderbichl-Standorten ein neues Zuhause gefunden haben.