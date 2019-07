In der Nacht auf Sonntag lenkte ein 16-jähriger Einheimischer gegen 00:45 Uhr sein Motorfahrrad einer Gemeindestraße in Nussdorf/Debant auf die B107a in Richtung „Interspar“. Ein 17-jähriger Einheimischer fuhr mit seinem Motorfahrrad zur gleichen Zeit in die entgegensetzte Richtung, ein 16-jähriges Mädchen saß am Moped auf.