Asphalt inakzeptabel

Es kommt heuer nicht zum ersten Mal vor, dass Leclerc sich in einer kritischen Situation falsch entscheidet. Auch in Baku hatte er die Chance auf die Pole, bevor er sein Auto gegen die Mauer fuhr. Diesmal fand Leclerc aber eine Begründung für seinen Fehler: „Für mich ist diese Art von Asphalt in der Auslaufzone inakzeptabel. Das dort ist eine Dragster-Piste. Bei Regen ist es unmöglich, sie zu befahren, einfach gefährlich. Ich glaube, dass ich mit etwa 70 km/h draufgefahren war und vollkommen die Kontrolle über mein Fahrzeug verlor. Das dürfte auf einer Formel-1-Rennstrecke nicht passieren. Ich nehme die ganze Verantwortung für den Fehler auf mich, aber ich denke trotzdem, dass so ein Asphalt nichts in der Formel 1 verloren hat."