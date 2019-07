„Inhaltlich keine öffentlichen Äußerungen mehr“

In einer Aussendung verkündigt Dornauer am Montag nämlich: „Von meiner Seite wird es in der aktuellen Debatte um ein anonym übermitteltes Schreiben an mehrere politische Parteien in Tirol vorläufig keine öffentlichen Äußerungen inhaltlicher Natur geben.“ Eine Weiterleitung an die Korruptionsstaatsanwaltschaft sei nicht nötig, da die Neos laut Medienbereichten bereits Anzeige erstattet haben. Dazu sagt der SPÖ-Chef: „Offensichtlich nehmen auch andere politische Parteien das Schreiben so ernst, dass es den Behörden übermittelt, und Aufklärung gefordert wird.“