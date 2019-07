Ex-Rapid-Trainer Goran Djuricin im krone.tv-Interview (aufgezeichnet am vergangenen Sonntag im Zuge der Welser Fußball-Star-Parade - deswegen das „heute“ in der Anmoderation). Der nunmehrige Blau-Weiß-Linz-Coach plaudert mit Michael Fally über den Saisonstart seiner Mannschaft, seine „Entzugserscheinungen“ nach dem Aus bei Rapid, Fredy Bickel, die „Wissenschaft Fußball“ und seine Pläne für ein Comeback in der Bundesliga (alles oben im Video).