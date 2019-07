ÖVP-Klubchef: „Keine Handschlagqualität“

„Mit ihm werden wir sicher nicht mehr zusammenarbeiten. Bei allen harten Auseinandersetzungen, die wir auch in Tirol geführt haben, so ein Stil ist noch nie da gewesen“, richtete auch ÖVP-Klubobmann Jakob Wolf seinem Klubchef-Kollegen Dornauer in der „Tiroler Tageszeitung“ aus.