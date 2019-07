Was lange währt wird endlich gut: Am Montag hat die dritte Kontrollspur am Autobahngrenzübergang Walserberg geöffnet. Der deutsche Innenminister Horst Seehofer (CSU) hat dies bereits im Februar zugesagt. Das Land Salzburg hat Druck aufgeübt und in den letzten Monaten eine rasche Umsetzung gefordert. Nun, mitten in der Hauptreisezeit, ging der Wunsch in Erfüllung. Dank der nun erhöhten Kapazitäten bei den Kontrollen sollen sich die Staus und der Umgehungsverkehr verringern.