„Die Datenmengen werden in Österreich schon so groß, dass wir uns an neue Vorsilben bei den Maßeinheiten gewöhnen müssen“, so Telekom-Regulator Klaus M. Steinmaurer am Montag in einer Aussendung. „Tera-“ reiche schon nicht mehr, geschweige denn „Giga-“, schaue man sich die neuesten Zahlen aus dem RTR Telekom Monitor an. „Das Exabyte nur im Festnetz dürfte wohl 2019 noch geknackt werden“, glaubt Steinmaurer.