Am Montag gegen 6.30 Uhr fuhren zwei 50-jährige Frauen und eine 57-jährige Frau aus Völkermarkt, sowie ein 54-jähriger Slowene auf der Mittlerner Straße im Kolonnenverkehr hinter einer Zugmaschine Richtung Kühnsdorf. Zeitgleich lenkte ein 25-jähriger Völkermarkter seinen Pkw in die entgegengesetzte Richtung, kam plötzlich von seiner Fahrbahn ab und rammte zunächst das Auto der 50-jährigen. Daraufhin prallte er frontal in den Pkw der zweiten 50-jährigen und streifte schließlich noch das Fahrzeug der 57-jährigen. Verletzt wurden der Unfalllenker selbst, sowie die Frau, in deren Fahrzeug er frontal krachte. Beide wurden in das Klinikum Klagenfurt eingeliefert. Die einzelnen Alko-Tests verliefen bei allen Beteiligten negativ.