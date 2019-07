Handy, Internet und Geld sind wichtiger als Sex

Verrückt nach Sex ist in unseren Breitengraden niemand. Zumindest wenn man einer Umfrage von markt.de Glauben schenkt, Diese stellte nämlich 2600 Erwachsenen in Deutschland die Frage, auf was sie eher ein Jahr lang verzichten würden, Sex oder eine andere Annehmlichkeit. Die Ergebnisse waren ziemlich eindeutig und auch ein bisschen schockierend. Sagen wir es mal so: Die sinkende Geburtsrate wundert nach dieser Umfrage nicht mehr.