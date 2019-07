Eine Pendlerin aus Großhöflein, die in Wien in der Baubranche tätig ist, sprach den Landeschef in Eisenstadt an. „In den Morgenstunden ist die Verbindung aus Müllendorf mit den halbstündigen Intervallen sehr gut. Aber am Abend fährt nur jede Stunde ein Zug“, berichtete die Frau. Hans Peter Doskozil nahm sich der Sache prompt an. „Derzeit sind Verhandlungen im Gang, die auch die Verdichtung des Zugangebotes entlang der Pottendorfer Strecke und im Anschluss daran auch die Raaberbahn via Ebenfurth nach Wulkaprodersdorf betreffen“, so Doskozil. Das heißt, es könnte schon beim nächsten Fahrplanwechsel eine Verbesserung auch im Bezirk Mattersburg geben.