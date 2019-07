Der Schmäh rannte auf Hochtouren bei der Fußballer-Star-Parade in Wels. Beim Aufeinandertreffen hochkarätiger Stars wurde so manche „Wuchtel“ geschoben. So meinte etwa Paul Scharner am Rande des Legendenspiels in Richtung Toni Polster: „Wenn du mich für den Aufstieg brauchst, melde dich bei mir.“ Polsters Replik via krone.tv-Mikrofon: „Der Scharner Pauli, das weiß man ja aus der Vergangenheit, will sich seine Position selbst aussuchen. Aber das geht bei der Wiener Viktoria nicht.“ Außerdem spricht Polster mit und über Walter Schachner, den Cup-Triumph seiner Viktoria und die am Wochenende startende Meisterschaft in der Regionalliga Ost (alles hier im Video oben).