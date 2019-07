Nach dem ebenso passablen wie heißen Liga-Start am Freitag bei Rapid (2:0) holten sich die Bullen tags drauf am Mondsee beim traditionellen Family Day die verdiente Abkühlung ab. Nur dem Kapitän dürfte der Schweiß noch etwas länger auf der Stirn gestanden sein: Andreas Ulmer rückte am Samstag in Salzburg in den Kreißsaal ein - seine hochschwangere Sarah lag in den Wehen, gebar dem österreichischen Rekordmeister einen gesunden Sohn. Womit auch einem Einsatz von Ulmer am Mittwoch gegen Chelsea nichts im Wege stehen sollte. Für den Testhit um 20 Uhr sind übrigens knapp 24.000 Tickets weg.