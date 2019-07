In Seekirchen am Wallersee (Flachgau) hat am Sonntagabend eine betrunkene Autolenkerin die Gleise der Westbahn mit einer Straße verwechselt. Die 48-Jährige mit 1,4 Promille Alkohol im Blut war direkt am Bahnübergang beim Gasthof Zipfwirt auf die Schienen abgebogen. Um einige Meter zu früh, die reguläre Abzweigung wäre unmittelbar nach dem Bahnschranken gekommen.