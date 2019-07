Label Chirimoya sorgt für modische „Invasion“

Der kolumbianische Designer, geboren in Sogamoso und aufgewachsen in Ibagué und Wien, lernte und perfektionierte sein Handwerk in ÖsterreichInspiriert von der pulsierenden Kunstszene und dem Wunsch, den Gemeinden seiner Vorfahren etwas zurückzugeben, beschloss Bocanegra sein Label 2017 in Kolumbien zu gründen. Und kehrte dorthin zurück. Heute entwirft und arbeitet er in seinem offenen Atelier „El Cubo de Chirimoya“ in Ibagué.