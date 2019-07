Nach Amazon und Google gerät auch Apple wegen seines Sprachassistenten in die Kritik. Einem Bericht zufolge sollen private Anfragen an Apples Siri zur Verbesserung des Dienstes an Vertragspartner weitergeleitet werden - darunter auch versehentlich gemachte Aufnahmen, auf denen regelmäßig vertrauliche medizinische Informationen, Drogengeschäfte oder Paare beim Sex zu hören sein sollen.