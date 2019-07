Sommer-Highlight: Lichterfest an der Alten Donau

Unbedingt pünktlich kommen, denn die wunderschön geschmückten Boote sind heiß begehrt! Ideal ist es, schon früh ein Boot in einem der Verleihe an der Alten Donau zu mieten, um die beste Sicht zu garantieren. Auch eine Stand up Paddling-Tour wird angeboten. Wer das Spektakel lieber an Land betrachten möchte, sollte sich schnell um einen Tisch in den Restaurants und Lokalen an der Alten Donau kümmern.