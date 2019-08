„Krone“:Wie geht die Schließung der Druckerei voran?

Rudolf Trauner: Wir liegen momentan gut im Plan. Wir haben mit dem Betriebsrat einen Sozialplan erarbeitet, wie wir die Mitarbeiter bestmöglich unterstützen können. Viele haben bereits einen neuen Job oder etwas in Aussicht - was uns natürlich sehr freut. Zudem werden sieben Mitarbeiter in den Verlag übernommen.