Kreml-Kritiker Alexej Nawalny ist am Sonntag wegen einer allergischen Reaktion aus dem Gefängnis in ein Krankenhaus verlegt worden. Nach Angaben seiner Anwältin ist der Oppositionspolitiker, der am vergangenen Mittwoch zu 30 Tagen Haft verurteilt worden ist, weil er zu einem nicht genehmigten Protest aufgerufen hatte (siehe Video oben), mit Gift in Berührung gekommen. Nawalny sei mit einer unbekannten chemischen Substanz in Kontakt geraten, sagte Olga Michailowa am Montag zu Journalisten. Diese Vermutung hatte zuvor schon Nawalnys Ärztin Anastasia Wassiljewa erhoben. Sie teilte unterdessen mit, Nawalny sei gegen ihren Rat aus dem Krankenhaus zurück ins Gefängnis gebracht worden.