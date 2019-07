Ein Missverständnis hat dazu geführt, dass drei nordkoreanische Fischer kurzfristig von südkoreanischen Behörden entführt wurden. Das Fischerboot war in südliche Gewässer geraten, was für einen Fluchtversuch gehalten wurde. Nachdem sie in einen südkoreanischen Militärhafen gebracht wurden, flog der Irrtum auf - und die Männer durften wieder in ihre Heimat zurückfahren.