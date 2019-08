Erstes Yoga-Picknick Wiens in Seestadt geplant

Gibt es eigentlich eine bessere Kombination als Yoga, gutes Essen und Zeit mit lieben Menschen? „Sicherlich nicht!“, ist Julia von Yoga & Juliet überzeugt. Aus diesem Grund lädt sie am 25. August gemeinsam mit Wanderlust und der Seestadt zum ersten Yoga Picknick Wiens. „Im Fokus stehen Yoga, Essen und Zeit mit lieben Menschen“, so die Wiener Yoga-Trainerin. Sie ergänzt: „Sonntagnachmittage so wie früher, ohne Stress, ohne Hetzerei einfach nur genießen und eine schöne Zeit haben.“