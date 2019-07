Die beiden Profis waren am Donnerstag nur knapp einem Raubüberfall auf offener Straße in London entkommen und unverletzt geblieben. Wie Videoaufnahmen zeigten, wehrte Kolasinac dabei mit bloßen Händen die Täter ab. Schon am Freitag waren Özil und Kolasinac ins Arsenal-Training zurückgekehrt. „Wir werden jetzt von Tag zu Tag schauen. Morgen prüfen wir wieder, wie es ihnen geht“, sagte Emery.