„Leichtsinnig“ gehandelt

Am Sonntag gegen 17.21 Uhr war ein Notruf in der Leitstelle Esslingen eingegangen: Die beiden Männer waren in der fünf Kilometer langen Falkensteiner Höhle eingeschlossen. Ausgelöst wurde die Notlage durch heftigen Regen in der Region - und durch „Leichtsinn“ der beiden Männer, wie Einsatzleiter Michael Hottinger sagte. Bei dieser Wetterlage und dem starken Regen hätten sie demnach wissen müssen, dass die Senken in der Höhle volllaufen und so den Rückweg versperren könnten.