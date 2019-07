Der 52-Jährige hatte gemeinsam mit drei Tauchschülern und einem Tauchlehrer mehrere Tauchgänge in Weyregg am Attersee durchgeführt. Die fünf Männer waren gegen 10 Uhr beim Tauchplatz Nautilus biss in eine Tiefe von 28 Metern abgestiegen. Das verlief noch wunschgemäß.