Um das Finetuning geht es hier aber sowieso nicht. Tatsächlich schaffen es Skunk Anansie mühelos, die Menschen ohne großen Bühnenfirlefanz in ihren Bann zu ziehen. Kein Feuer, keine Konfettikanonen, keine Raumschiffe, keine Effekthaschereien. Wer mit einer so begnadeten Frontfrau wie Skin gesegnet ist, kann getrost auf Gimmicks verzichten. Wie eine wildgewordene Katze springt und läuft sie von Bühnenrand zu Bühnenrand, schreit ihren Gitarristen Martin „Ace“ Kent immer wieder impulsiv an und vollführt auf der Bühne ein wahres Schauspiel, dem es aber nie an Authentizität mangelt. Im Zugabenblock packt sie auch noch die programmatische Stachel-Federboa aus, stimmt AC/DCs „Highway To Hell“ an und zeigt mit dem zweiten neuen Song „What You Do For Love“ deutlich, dass Skunk Anansie noch viel zu sagen haben. Weitere Songs und eventuell ein Album sollen bald folgen. Am meisten freut man sich aber ohnehin auf das nächste Live-Stelldichein - denn auf der Bühne spielen die Briten weiterhin in einer eigenen Liga.