Beim Ironman 70.3 am 1. September in Zell am See nimmt Andreas Giglmayr endgültig Abschied vom Triathlon. „Danach bestreite ich definitiv kein Rennen mehr, auch nicht als Hobbyathlet - das wäre unfair“, erklärte der Noch-Profi. Der bei seinem letzten Obertrumer Antreten Sonntag nochmals seine Klasse ausspielte, den Start-Ziel-Sieg auf der Mitteldistanz mit neuem Streckenrekord von 4:00:16,42 Stunden garnierte. „Vier Kilometer vorm Ziel hab ich mitgekriegt, dass es sich ausgehen könnte, und hab einen Sprint hingelegt“, grinste der 35-jährige Neumarkter.