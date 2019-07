„Man muss über gute Ortskenntnisse verfügen, dass man diese abgelegenen Mähwiesen findet“, erklärt Bettina Steiner. Das erste Reptil war verletzt und verendete. Der zweite Königspython wurde von Reptilienexpertin Helga Happ abgeholt und artgemäß in ihrem Zoo in Klagenfurt untergebracht. Die tierliebende Bauernfamilie hat für die Schlange die Patenschaft übernommen. „Wir haben mit Reptilien zwar nix am Hut. Aber das arme Tier kann nichts dafür, dass es seinem Schicksal überlassen wurde“, betont Bettina Steiner. „Das Aussetzen fremder Tiere ist verboten und wird mit hohen Geldstrafen geahndet. Der Königspython ist eine begehrte Schlange unter Reptilienfreunden. Er bleibt relativ klein“, erklärt Helga Happ.