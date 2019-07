Finanzminister appellierte an Parteien

Das ist zwar nichts gegen eine heiße und teure Wahlkampfnacht im Jahr 2008 - damals wurden in einer Marathonsitzung rund 30 Milliarden Euro ausgegeben - , aber dennoch eine beachtliche Summe. Finanzminister Eduard Müller hat bereits an die Parteien appelliert, um zu vermeiden, dass Österreich in eine Schuldenfalle tappe.