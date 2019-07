Was der Grund für den Vorfall am Sonntag war (gestürmt hat es in Graz nicht), sollen Experten der Stadt nun klären. Erst vor wenigen Tagen fielen, wie berichtet, plötzlich drei Eschen auf den Grazer Eustacchio-Gründen um. Die Schuld trägt ein aus Asien eingeschleppter Schlauchpilz.