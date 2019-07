„Führungsqualität heißt nicht nur Halligalli und Gaudi“, sagt der in einigen Monaten möglicherweise Ex-BH-Chef Wojak (siehe auch Interview in unserer Printausgabe vom Montag): „Sondern das heißt in erster Linie Erreichen der Unternehmensziele, Kundennähe, Sparsamkeit, Wirtschaftlichkeit und Zweckmäßigkeit. Und natürlich auch Betriebsklima.“ Wenn es dann so sei, dass 30 Leute unzufrieden seien, aber dafür 100.000 Leute zufrieden mit der Verwaltungsqualität, „dann passt das, glaube ich“.