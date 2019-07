Die Sensation von Hockenheim ist perfekt: Erstmals in dieser Saison schaffte es Mercedes nicht auf das Podest. Nicht mal einen Punkt holten die führenden WM-Piloten. Der Finne Valtteri Bottas krachte in der 57. Runde in die Begrenzung und musste den Grand Prix vorzeitig beenden. Lewis Hamilton rutschte genau in der gleichen Kurve aus (im Bild oben), wie zuvor Bottas, hatte aber Glück, das Auto drehte sich, bohrte sich aber nicht in die Wand, wie zuvor bei Leclerc und Co.