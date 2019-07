Hunderte exotische Tierarten, darunter zahlreiche bei uns heimische, wie etwa die Kohlmeise, könnten durch die Erderwärmung schon bald für immer ausgestorben sein, warnt Greenpeace! Die Klimakrise versetzt wegen des immer wärmer werdenden Seewassers in den Alpen auch Bachforelle, Ausseer Saiblingen und Co. in tödlichen Hitzestress. Wärmeeinbrüche im Winter und schmelzender Schnee können lebensbedrohlich für Nagetiere, wie unsere Murmeltiere, sein.