Die 15-jährige Alexandra war am Mittwoch von dem 66-jährigen Mann, der als Gelegenheits-Taxifahrer unterwegs war, entführt und in sein Haus gebracht worden, wo er sie zunächst vergewaltigte. Am Donnerstag wählte sie mit einem Handy, das sie heimlich ihrem Peiniger entwendet hatte, dreimal den Notruf und bat die Polizei um Hilfe: Sie sei entführt, in eine Baracke auf einem heruntergekommenen Anwesen gebracht, mit Draht gefesselt und vergewaltigt worden.