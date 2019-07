Gebühr inklusive?

Auch die diversen Verwaltungsabgaben – bis ca. 160 Euro – wurden teils nicht angeführt oder sind irreführend. Für den Kunden ist zudem nicht klar, ob das Geld an die Fahrschule oder Behörde geht. Bei der Fahrschule Peter sind die angesprochenen 69 Euro Bearbeitungskosten enthalten. Doch es bedurfte eines Schreibens von Anwalt Karl Heiss an die AK, dass dies in der Erhebung in einem Zusatz auch vermerkt wurde. Fahrschulbesitzer Peter Unteregger hatte im heurigen Juli deutlich weniger Kandidaten für den Führerschein L17. Offensichtlich hänge dies mit dem irreführenden Preisvergleich direkt zusammen. „Nun überlegen wir rechtliche Schritte!“