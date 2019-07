Die Ungarin Katinka Hosszu gewann am Sonntag die 400 m Lagen in 4:30,39 Minuten, es war ihr fünfter Titel auf dieser Strecke. Über 50 m Kraul setze sich die US-Amerikanerin Simone Manuel in 24,05 Sekunden durch, sie war auch Teil der Lagen-Weltrekord-Staffel. Ebenso wie Lilly King, die ihrerseits Sonntag die 50 m Brust in 29,84 Sekunden für sich entschied.