Viele würden dennoch unterschätzen, wie schnell es einen Wetterumschwung in den Bergen geben kann. Entscheidend ist die Tourenplanung. Gabl betont: „Man darf bei Gewittergefahr keine Kammwanderung oder Überschreitung machen.“ Schröck warnt wegen der Stahlseile auch vor Klettersteigen - selbst in nicht so großer Höhe: Der Unfall mit den Bergrettern in Palfau geschah ja genau auf einem solchen Steig.