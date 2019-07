Akrobatik aus Australien

Vor zwei Jahren hat die australische Truppe Gravity & Other Myths die Besucher von Cirque Noël bereits mit der Show „A Simple Space“ begeistert. Nun sind sie zurück und präsentieren das humorvolle Spiel mit den Tollereien der Kindheit in neuer Besetzung und alter Qualität. Ein Stück voller Charme, Witz und beeindruckender Artistik - noch heute in Graz, morgen in Weiz und am Mittwoch in Stainz.