„Er sieht besser aus denn je“, schmunzelt Andi Herzog in Richtung „Diego Maradona“. Freilich war nicht die echte „Hand Gottes“ zu Gast bei der Welser Fußball-Star-Parade, sondern ein Double - „extrem lustig“, sagt Herzog. Außerdem spricht der israelische Teamchef mit krone.tv-Reporter Michael Fally über den Saisonstart in der Bundesliga, Salzburgs überragenden Erling Haaland, Rapids Auftaktniederlage, seine Rückkehr nach Israel, das weitere Vorgehen in der „Hochzeitscausa“ von Munas Dabbur und Leroy Sanes Wechsel zum FC Bayern (alles hier oben im Video).